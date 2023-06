Musical-Programm in Isseroda

Isseroda. Bei den Stadt- und Dorfkirchenmusiken geht es am Samstagabend stilistisch sehr breitgefächert zur Sache.

Das dritte Konzert der diesjährigen Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land bestreiten zwei besondere Künstler aus Thüringen: Am Samstag, 24. Juni, ab 18 Uhr nehmen Karen Helbing (Gesang, Violoncello) und Florian Kießling (Piano) die Zuhörer in der Kulturkirche St. Pankratius in Isseroda mit auf „eine rasante Reise durch die Genres des Musicals“, so der Titel ihres Programms. Das reicht von großen Klassikern über Nischenwerke bis hin zu unbekannten, aber umso spannenderen Liedern und Geschichten. Kleine Ausflüge in die Welt der Operette mit „Spiel ich die Unschuld vom Lande“ aus „Die Fledermaus“ und der Unterhaltungsmusik mit „Skyfall“ von Adele dürfen auch nicht fehlen. Der Eintritt kostet wie immer 7,50 Euro. Am Sonntag gastiert die Reihe um 17 Uhr in Flurstedt.