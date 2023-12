Musicalhits folgen auf tierische Party in der Weimarhalle

Weimar Volles Programm zum Jahresbeginn in der Weimarhalle

Das Jahr beginnt in der Weimarhalle mit einem Neujahrskonzert der Staatskapelle. Am 1. Januar spielt sie um 18 Uhr „Kowskis tierische Eskapaden“ aus Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“. Zu einer freudetrunkenen Karnevalsfeier des Cellisten Joseph Lebouc bringt Saint-Saëns nämlich nicht Quiche, Galette oder Champagner mit wie die anderen Gäste, sondern 14 kleine Musikstücke. Zu hören ist dazu der Text aus der Fassung von Loriot.

Am 5. Januar geht es weiter mit der Medley-Veranstaltung „World of Musicals“. Ab 20 Uhr sind die größten Hits aus Mamma Mia, König der Löwen, Evita, Les Miserables, Frozen, Das Phantom der Oper, We Will Rock You und The Greatest Showman zu hören. Am 7. und 8. Januar erwartet das Publikum ein Sinfoniekonzert. Dominik Beykirch dirigiert ab 19.30 Uhr die Staatskapelle Weimar, die Klassiker wie Dmitri Schostakowitschs „Jazz-Suite Nr. 1“ und George Gershwins „Rhapsody in blue“ zu Gehör bringt. Solist Frank Dupree nimmt sich am Klavier zudem die Neuerscheinung“ Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 op. 72“ vom ukrainischen Komponisten Nikolai Kapustin vor. Wer dabei hinter die Kulissen schauen will, kann am Sonntag, um 11 Uhr die Generalprobe miterleben.

Sein zu Tradition gewordenes interkulturelles Neujahrsfest veranstaltet der Ausländerbeirat der Stadt Weimar am 13. Januar. Ein Programm aus Musik, Tanz, Theater und Kleinkunst soll für Begegnung über Kultur sorgen. Dazu gibt es Kulinarisches aus vielen Ländern. Um 19 Uhr geht es los.