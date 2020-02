So wie die Stipendiaten 2019 (Foto) stellen sich auch die neuen Stipendiaten von Live Music Now mit einem Konzert im Hotel Russischer Hof vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik als soziales Engagement

Die zehnte Generation der Stipendiaten von Live Music Now Weimar stellt sich am Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr, in einem Benefizkonzert im Atrium des Hotels Russischer Hof der Öffentlichkeit vor. Die begabten jungen Solisten und Ensembles des zehnten Jahrgangs, die durch den Verein unterstützt werden, sind in zwei Auditions im Mai 2019 und Januar 2020 aus einem Kreis von zahlreichen Bewerbern durch eine Jury ausgewählt worden. Bei der Benefizveranstaltung präsentieren die 17 Künstler traditionell klassische und moderne Musik. Der Erlös des Benefizkonzerts ist für die sozialen Projekte des Weimarer Vereins bestimmt. Der Bogen des Programms spannt sich von Werken des 17. bis 20. Jahrhunderts,unter anderem von Scarlatti, Piazzolla, Bartók und Schubert.

Live Music Now Weimar feiert in diesem Jahr ein wichtiges Jubiläum: Der Verein wurde am 17. Februar 2010 wurde gegründet. Der Verein organisiert eintrittsfreie Konzerte überall dort, wo Menschen sind, die aus unterschiedlichen Gründen nicht selbst in Konzerte gehen können. Seit Gründung des Vereins 2010 wurden mit 100 Stipendiaten über 500 Konzerte in 75 verschiedenen Spielstätten organisiert.

Reservierung und Kartenverkauf im Hotel Russischer Hof (Telefon 3643/7740) oder beim foerderkreis@livemusicnow-weimar.de sowie an der Tageskasse.