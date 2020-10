Musik aus Renaissance und Frühbarock beim Playgroundfestival in Weimar

Zum neunten Mal veranstaltet das Weimarer Alte-Musik-Ensemble The Playfords vom 13. bis 15. November im Mon Ami das Playgroundfestival. Diesmal mit Konzerten und Workshops rund um Englische Musik der Renaissance, die sich der Kochkunst widmet, und mit MinimalMusic des 20. Jahrhunderts. The Playfords gründeten sich 2001 als Ensemble für Tanzmusik aus Renaissance und Frühbarock. Eine der größten Sammlungen ist „The English Dancing Master“ ihres Namensgebers John Playford. Im Eröffnungskonzert am Freitag, 13. November, 19 Uhr, „Garlic & Onions“, werden aus dieser Quelle solche Stücke zu hören sein, die mit der deftigen englischen Küche dieser Zeit zu tun habe. Ein ganz besonderes Hörerlebnis ist am Samstag, 19 Uhr, und am Sonntag, 11 Uhr, das Minimalstück „Canto ostinato“ für vier Klaviere, 1979 von Simeon ten Holt komponiert. Am Samstag, 14. November, werden drei Workshops in barocker Improvisationspraxis und historischen Tanz angeboten.

Workshopanmeldung und Kartenreservierung über contact@playgroundfestival.de