Im Rahmen der Konzertreihe „Musik hören macht gesund“ findet am Montag, 11. November, im Klinikum Weimar das nächste Konzert statt: Am Flügel im Foyer der Cafeteria spielt Vera Andrianova, Studentin an der Musikhochschule Weimar bei Grigory Gruzman und erste Preisträgerin beim Internationalen Klavierwettbewerb Memorial Jurica Murai Kroatien. Es erklingen die Sonate Nr. 12 As-Dur von Beethoven und einige Etüden von Rachmaninow aus op.39 „Etude Tableaux“.

Montag, 11. November, 16.30 Uhr, Klinikum Weimar, Foyer vor der Cafeteria, Eintritt frei.