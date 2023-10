Musik von Nachwuchstalenten im Forum Seebach in Weimar

Weimar. Thailändische Jugendliche und eine Studierende kommen auf die Bühne im Forum Seebach in Weimar.

Schülerinnen und Schüler der Aum Aree Musikschule in Bangkok spielen am Freitag, 13. Oktober, ab 16 Uhr im Forum Seebach. Die Jugendlichen sind aktuell Gäste des Musikgymnasiums und nutzen ihren Aufenthalt für einen Auftritt des Streichorchesters und des Junior Orchesters.

Am Tag darauf, am 14 Oktober, spielt Iva Zurbo das Klavier im Forum Seebach. Die Pianistin, eine Schülerin von Christian Wilm Müller an der Musikhochschule, beginnt ihr dortiges Konzert um 16 Uhr.