Musikalisch in den Lockdown verabschiedet

Flankiert von Beethovens Ouvertüren zu „Coriolan“ und zu „König Stephan“, entwickelte sich das Konzert der Staatskapelle Weimar am Sonntagabend zu einer glanzvollen Bühne für Solisten „Aus den eigenen Reihen“. Mit Viktor Spáth, Trompete, der Geigerin Magdalena Krömer und Maximilian Wagner-Shibata, Tuba, präsentierten Orchestermusiker bemerkenswertes solistisches Potenzial. Den Mittelpunkt des Programms markierte noch einmal Beethovens, – Magdalena Krömer bewies sich mit seiner Romanze F-Dur als ebenso virtuose wie hellhörige Partnerin des Orchesters. Für Furore sorgte mit „Landscapes“ von Torbjörn Lundquist Tubist Maximilian Wagner-Shibata und zeigte, wie elegant und wendig sein gewaltiges Instrument aufzutrumpfen vermag. Anhaltenden Applaus gab es auch für Solo-Trompeter Viktor Spáth und Hertels Konzert für Trompete, Streicher und Orchester. Johannes Klumpp als Gast dirigierte eine inspiriert musizierende Staatskapelle, die sich mit diesem Konzert in den Lockdown verabschiedete. Bis 30. November müssen DNT und Staatskapelle ihren Spielbetrieb einstellen. Bereits erworbene Karten werden erstattet oder können umgetauscht werden. Die für November angekündigten Premieren werden auf den jeweils ersten Aufführungstermin im Dezember verschoben. „Wir müssen nun eine Perspektive für Dezember und die Folgezeit entwickeln, um weiterhin verlässlich für unser Publikum zu spielen und zu musizieren“, betont Generalintendant Hasko Weber. Er sei deshalb froh, dass die Probenarbeit im Haus fortgesetzt werden kann. „Wir werden all unsere Energie in die Sicherung und Gestaltung unseres Spielplans lenken.“