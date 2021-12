Musikalische Botschafter aus Weimar

Weimar. Ensembles der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar spielen eine Woche lang im Deutschen Pavillon der Expo 2020 in Dubai.

Sie sind die musikalischen Botschafter Thüringens auf der Weltausstellung: Eine Woche lang bespielen Ensembles der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar den Deutschen Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai. Die Hochschule ist als einzige deutsche Musikhochschule auf der Expo 2020 in Dubai vertreten. Auf einer Multifunktionsbühne im Atrium präsentieren neun Instrumental- und Gesangsstudierende vom 5. bis zum 9. Januar 2022 fünf verschiedene Programme im Rahmen der Weltausstellung, die noch bis zum 31. März 2022 stattfindet. Die Weimarer Ensembles sind Teil der sogenannten Music Sessions des Culture Lab, mit dem der Deutsche Pavillon auf der Expo eine Plattform für interkulturelle Begegnungen schafft.

Die Künstlerische Leiterin der Delegation, die Weimarer Flötenprofessorin Anna Garzuly-Wahlgren, hat die fünf Konzertprogramme jeweils zu thematischen Blöcken gebündelt. Unter dem Motto „Classics“ erklingen u.a. Lieder von John Dowland, ein Flötenquartett von Mozart und Beethovens „Ode an die Freude“ in einem ungewöhnlichen Arrangement. Das Programm „Northern Lights“ vereint Werke von Grieg über Nielsen bis zu Arvo Pärt, während „Night Music“ neben Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ auch Weills „Lost in the stars“ für Gesang und Akkordeon präsentiert.