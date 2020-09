Musikalische Meeresbilder im DNT-Foyer

In der Reihe „Lieblingslieder“ stellt sich am Donnerstag, 24. September, ab 20 Uhr im Foyer des DNT Weimar die Mezzosopranistin Marlene Gaßner vor, die seit dieser Spielzeit fest zum Musiktheater-Ensemble gehört. Ihr Debüt am Haus gab die gebürtige Augsburgerin als Gast bereits im März in der Neuinszenierung von „Ariadne auf Naxos“, von der es Corona bedingt seit der Premiere bisher allerdings keine weiteren Vorstellung gab. Für ihr Programm mit dem Titel „Sea Pictures“ hat die junge Sängerin Edward Elgars gleichnamigen Liederzyklus gewählt, in dem die Beschreibungen des Meeres die Gefühlswelt des jeweiligen lyrischen Ichs widerspiegeln. Ob Wellenbewegung, schäumende Gischt oder Untiefen des Meeres, die Charakteristika des Wassers sind in den fünf Liedern lautmalerisch effektvoll in Szene gesetzt: Faszinierende Klangbilder, deren Texte sich den Themen Liebe und Vergänglichkeit widmen. Mit zwei Werken für Viola und Klavier von Frank Bridge leiten die Bratschistin Neasa Ní Bhriain und die Pianistin Yuka Beppu über zu drei ebenfalls aus der Feder dieses Komponisten stammenden Liedern, die Marlene Gaßner gemeinsam mit ihnen anschließend interpretiert.

Karten sind noch an der Theaterkasse des DNT Weimar erhältlich.