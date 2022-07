Musikalische Mittwochabende in Bad Berka

Bad Berka. In der Bad Berkaer Stadtkirche St. Marien lebt eine bekannte Reihe wieder auf.

Die Reihe „Geistliche Sommermusiken“ in der evangelischen Bad Berkaer Stadtkirche St. Marien geht in eine neue Runde: Am Mittwoch, 6. Juli, lädt die ortsansässige Kantorin Johanna Pfeifer erstmals wieder ein. „Abendsegen – Musik und Lieder zur Abendzeit & zur guten Nacht“ ist der Titel. Es spielt der Posaunenchor der St.-Marien-Gemeinde unter Leitung von Johanna Pfeifer. Weiter geht es danach bis Ende August an jedem Mittwochabend, immer 19.30 Uhr, der Eintritt ist stets frei. Nächste Woche (13. Juli) ist beispielsweise der Philharmonische Chor Weimar zu Gast, wiederum eine Woche später (20. Juli) die Brüder Michael und Matthias von Hintzenstern mit „Wiederentdeckungen der Romantik“ im Zusammenspiel von Orgel und Violoncello.