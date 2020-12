Musikalische Vesper statt Oratorium

Eigentlich sollte am Vorabend des dritten Advent in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) Bachs Weihnachtsoratorium erklingen. Corona macht dem Bachchor, der Evangelischen Singschule Weimar, dem Ensemble Hofmusik, den Solisten und Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung einen dicken Strich durch die Rechnung. Wie die Kirchengemeinde ankündigt, gibt es am Samstag, 12. Dezember, 17 Uhr, eine Musikalische Vesper zum 3. Advent. Eine weitere Musikalische Vesper ist am 19. Dezember, 17 Uhr, geplant.