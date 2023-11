Anja Krauße wird am Samstagabend die Witzmann-Orgel in Bechstedtstraß zum Klingen bringen.

Musikalisches Duo gastiert in Bechstedtstraß

Bechstedtstraß. Der Kirchbau- und Heimatverein des Grammetal-Dorfes hat zu seiner letzten Kulturveranstaltung in diesem Jahr geladen.

Ein Konzert mit der Organistin Anja Krauße aus Nidda sowie der Flötistin Katrin Schroeder aus Jena veranstaltet der Kirchbau- und Heimatverein Bechstedtstraß am Samstag, 18. November, in der Dorfkirche St. Bonifatius. Das Duo tourt seit Jahresbeginn durch Deutschland und will nun die Witzmann-Orgel zum Klingen bringen. Ab 19 Uhr erklingen unter anderem Stücke von Michel Blavet, Giovanni Pergolesi, Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Reinberger und Cécile Chaminade. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro.