Musiker können sich zur Fête de la Musique in Weimar bewerben

Weimar. Das Festival findet traditionell am 21. Juni statt. In Weimar sind bis zu 40 Zeit-Slots zu vergeben.

Am 21. Juni, ab 17 Uhr, begrüßt Weimar den Sommer wieder mit der Fête de la Musique. Das Festival, bei dem von Hobby- bis Berufsmusiker, Performer oder DJ’s weltweit auf öffentlichen Plätzen kostenfrei auftreten, findet traditionell zum kalendarischen Sommeranfang statt So auch in diesem Jahr wieder in Weimar: Im „Quartier Musicale“ bringen Solo-Musikerinnen und Musiker, (Big)Bands und Chöre auf den Straßen und Plätzen die Weimarer Innenstadt zum Klingen. Zwischen Geleitstraße, Herderplatz und Frauenplan verwandelt sich die Stadt für einen Abend in ein Straßenfest – und das Publikum ist eingeladen zum gemeinsamen Tanzen, Feiern und Mitsingen, heißt es aus der Weimarer Stadtverwaltung. Es gelten folgende Bedingungen: Es ist ausschließlich handgemachte und unverstärkte Musik zugelassen. Insgesamt seien bis zu 40 Zeit-Slots verfügbar, heißt es

Hoheit über die Platzvergabe hat die Kulturdirektion. Dort können sich Künstler und Musiker noch bis zum 16. April bewerben. Und zwar bei der zuständigen Fachreferentin für Musik, Anna-Lena Öhmann, per E-Mail unter anna-lena.oehmann@stadtweimar.de oder unter Telefon: 03643/49 95 20.