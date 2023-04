Musikhochschule Weimar verabschiedet sich von Christoph Stölzl

Weimar. Gedenkveranstaltung mit Redebeiträgen und Musik am Samstag, 22. April, im Weimarer Schießhaus erinnert an geschätzten Altpräsidenten.

Die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar verabschiedet sich von ihrem hoch geschätzten Altpräsidenten: Im Weimarer Schießhaus gibt es am Samstag, 22. April, ab 14 Uhr eine Gedenkfeier für den im Januar 2023 unerwartet verstorbenen Christoph Stölzl, der die Hochschule zwölf Jahre lang geleitet hatte.

Im Programm wechseln sich kurze Reden und Erinnerungen von Gästen und Weggefährtinnen und -gefährten mit viel Musik ab, heißt es von der Musikhochschule.

Zu Wort kommen neben Hochschulpräsidentin Anne-Kathrin Lindig unter anderem der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), die Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, der Hochschulratsvorsitzende Arnulf Melzer sowie Professoren und eine Studentin.

Musikauswahl aus Lieblingsstücken von Christoph Stölzl

Die Musikauswahl geht zum Teil auf eine Liste von Lieblingsstücken Christoph Stölzls zurück, die der Hochschule vorlag. Der erste Konzertteil ist ganz klassisch: Nach einem Trompetenquartett von Giovanni Gabrieli bringt der Kammerchor Franz Liszts „Kirchensegen“ sowie „Nun ruhen alle Wälder“ in einer Bearbeitung von Johann Sebastian Bach zu Gehör. Solistisch ist der Pianist und Hochschulprofessor Jascha Nemtsov unter anderem mit Gustav Lewins „Caprice“ zu erleben, im Duo spielen die Professorinnen Anna Garzuly-Wahlgren (Flöte) und Claudia Buder (Akkordeon) einen Tango von Astor Piazzolla – und Mezzosopranistin Luzia Ernst singt Robert Schumanns „Widmung“, am Klavier begleitet von Thomas Steinhöfel.

In der zweiten Konzerthälfte erklingt leichtere Muse, darunter der Song „The brightest of all lights“, den die Vokalensembles „Katze im Sack“ und „ensemble:“ gemeinsam darbieten. Ein Quartett mit Gesang, Akkordeon und Gitarre widmet sich der Musik der Comedian Harmonists und Django Reinhardts, bevor die Gedenkfeier mit der „New Orleans Band“ an Christoph Stölzls Liebe zu Gitarre und Banjo erinnert, teilt die Musikhochschule mit.

Christoph Stölzl starb unerwartet am 10. Januar 2023 im Alter von 78 Jahren im bayerischen Evenhausen. Noch bis zum 30. Juni 2022 hatte der Historiker, Publizist und Kulturjournalist an der Spitze der Weimarer Musikhochschule gestanden und zwölf Jahre lang die Geschicke des Hauses mit ruhiger Hand und großem Einfühlungsvermögen gelenkt.

Eine vorherige Anmeldung zur Gedenkfeier unter reservierung@hfm-weimar.de ist erforderlich. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.