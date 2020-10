Bedeutende Archive gibt es im Kulturland Thüringen viele. Während nicht wenige von ihnen auf eine teils Jahrhunderte alte Geschichte zurückblicken, gibt es auch vergleichsweise jugendliche Einrichtungen. Zu diesen gehört das Archiv der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, das vor 25 Jahren, im Oktober 1995, gegründet worden ist. Seit dem Jahr 2001 firmiert es außerdem als Thüringisches Landesmusikarchiv.

In der Rückschau erweist sich diese Archivgründung als Startschuss für eine bemerkenswerte Weiterentwicklung: Der Auslöser hierzu waren verschiedene wertvolle musikalische Sammlungen wie die Thüringer Volksliedsammlung und die Buchenwald-Sammlung und zahlreiche Nachlässe, die an dem bereits 1951 an der Weimarer Musikhochschule gegründeten Institut für Volksmusikforschung zusammengetragen worden waren.

Partitur der „Zauberflöten“-Inszenierung unter Goethes Regie

Mit einem wegweisenden Erlass aus dem damaligen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eröffnete sich am 1. Mai 2001 die Möglichkeit, gefährdete Musikbestände, die für die reiche Musikkultur Thüringens von Bedeutung sind, aufzunehmen und fachlich zu betreuen.

Im selben Jahr erfolgte der Umzug des Archivs in das Hochschulzentrum am Horn, wo mit den neuen Klimamagazinen ideale Voraussetzungen geschaffen worden waren.

Zu den wichtigen Depositalbeständen gehört auch das historische Notenarchiv des Deutschen Nationaltheaters Weimar, das lange Zeit als verschollen galt und 2004 übernommen werden konnte. Darin zu finden sind nicht nur die Partitur der „Zauberflöten“-Inszenierung unter Goethes Regie, das Uraufführungsmaterial zu Wagners „Lohengrin“ oder zu Humperdincks „Hänsel und Gretel“, sondern auch handschriftliche Partituren, Orchester- und Gesangsstimmen vieler anderer Opernaufführungen, die Weimar im 19. Jahrhundert zu einer der wichtigen Opernstädte in Europa machte.

Das Hochschularchiv | Landesmusikarchiv Weimar hat sich zu einer „Musikschatzkammer Thüringens“ von überregionaler Strahlkraft entwickelt.