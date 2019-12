Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikstadt Weimar steht im Mittelpunkt des neuen Magazins

Die Musikstadt Weimar steht im Mittelpunkt des gerade erschienenen Magazins „Weimar entdecken“ – passend zum touristischen Jahresthema. Die von der Weimar GmbH herausgegebene und 56 Seiten umfassende Broschüre richtet sich an künftige Besucher und ein interessiertes Weimar-Publikum sowie in der Stadt weilende Touristen. Der Schwerpunkt im Magazinteil liegt auf den Angeboten zum Musikjahr und der Weimarer Moderne. Aber auch das klassische Weimar und die vielen kulturellen Höhepunkte sind beschrieben und aufgeführt. Dazu gehört auch eine Übersicht über die Festivals von den Thüringer Bachwochen bis zum Kunstfest, vom Weimarer Sommer bis zu den Ausstellungen 2020.

Die Broschüre erscheint in einer Auflage von 15.000 Stück und wird außerhalb Weimars auf Messen und touristischen Workshops an Multiplikatoren verteilt. In den nächsten Tagen wird ein Teil der Auflage den touristischen Partnern wie Hotels und anderen Gastgebern zur Verfügung gestellt. Ebenfalls neu erschienen ist der Gastgeber-Katalog für die Jahre 2020/21, der gemeinsam mit dem Verein Weimarer Land Tourismus herausgegeben wird. Darin sind zahlreiche Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Zimmer aufgeführt. Das Portfolio reicht vom Premium-Haus bis zur einfachen Herberge. Erhältlich sind Weimar-Magazin und Gastgeberkatalog in der Tourist-Information am Markt, von wo es auch auf Anfrage versendet wird.