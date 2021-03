Mutmaßlicher Serientäter in Weimar festgenommen

Am Mittwoch wurde der Mann in Weimar festgenommen. (Symbolbild)

Weimar In Weimar wurde ein 43-Jähriger festgenommen, der für zahlreiche Straftaten verantwortlich gemacht wird.

In Weimar hat die Polizei einen 43-Jährigen dingfest gemacht, der in den letzten Tagen mehrere Straftaten begangen haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde der Mann am Mittwoch dabei beobachtet, wie er sich am Goetheplatz an mehreren Fahrrädern zu schaffen machte.

Polizeibeamte konnten den 43-Jährigen mit einem Fahrrad, dass er offensichtlich entwendet hatte, ausfindig machen und stoppen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann bereits am Morgen auffällig wurde. Randalierend und Anwohner beleidigend sei er druch Hetschburg gezogen.

Zudem bestehe der Verdacht, dass es sich bei ihm um den Täter eines Einbruchs aus der vorigen Nacht in Bad Berka handele. In dem Fall soll er auf ein Firmengelände eingebrochen sein und ein Bürogebäude verwüstet haben. Auch an einem dort abgestellten Mercedes-Transporter soll er sich ausgelassen haben. In Summe soll er in der Nacht einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet haben.

Der 43-Jährige sei hinlänglich polizeibekannt und in jüngster Vergangenheit mehrfach in Erfurt polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund der Vielzahl der begangenen Taten in einem sehr kleinen Zeitfenster werde am Donnerstag ein Gericht entscheiden, ob gegen den Mann Haftbefehl erlassen wird.

Zur gänzlichen Aufarbeitung aller Taten im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen oder Betroffenen, die Angaben zu Taten des Mannes machen können. Kontaktaufnahme bitte über die PI Weimar: 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.