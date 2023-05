Nach gesundheitlichen Problemen: 71-Jähriger begeht Unfallflucht in Weimar

Weimar. Ein 71-Jähriger verursachte in Weimar einen Unfall. Dabei hatte er vermutlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Mehrere Zeugen haben die Polizei am frühen Montagmorgen darüber informiert, dass an der Kreuzung Trierer- / Erfurter Straße in Weimar Fahrzeugteile, Glasscherben und Verkehrszeichen auf der Straße liegen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Beamten einer Spur aus Motoröl gefolgt und haben das Unfallfahrzeug auf einem Parkplatz in der Erfurter Straße gefunden.

Der 71-jährige Fahrer des Autos befand sich ebenfalls auf dem Parkplatz und hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die nicht vom Unfall ausgelöst wurden. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankhause gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

