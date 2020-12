Nach Kontrolle in Weimar im Gefängnis

Nach einer Polizeikontrolle in Weimar kam ein gesuchter 32-Jähriger in Haft.

Weimar. Haftrichter ordnet für gesuchten 32-Jährigen Unterbringung in Justizvollzugsanstalt an

Nach einer Polizeikontrolle ging es für einen 32-Jährigen über einen kurzen Umweg sofort in Haft. Beamte der Einsatzunterstützung Jena hatten den Mann am Dienstagnachmittag in Weimar Nord kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass er durch die Staatsanwaltschaft mit einer Aufenthaltsermittlung gesucht wurde und entdeckten bei dem Mann rund 200 Gramm Marihuana sowie ein Pfefferspray. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ordnete seine vorläufige Festnahme an, teilte die Landespolizei-Inspektion Jena mit. Nach der Haftrichtervorführung am Mittwoch verbringe der 32-Jährige die nächste Zeit in einer Justizvollzugsanstalt.