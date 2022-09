In der Tröbsdorfer Festhalle findet nach langer Pause wieder eine Blutspende-Aktion statt.

Nach langer Pause wieder Blutspende-Termin in Tröbsdorfer Festhalle

Tröbsdorf. ITM aus Suhl erhält bei dem Termin am 16. September Unterstützung vom Ortsverein.

Der Ortsverein Tröbsdorf kann am Freitag, 16. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr wieder das ITM aus Suhl zu einem Blutspende-Termin in der Festhalle begrüßen. Während dessen Team sich um die Blutentnahme kümmert, übernehmen mit Gaby Wandrei und Dirk Ehrhardt zwei Vereinsvorstände die Versorgung der Spender. Seit 2018 fand pandemiebedingt keine Blutspende mehr in Tröbsdorf statt. Für den Neustart haben sich Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf und der Ortsverein engagiert. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.