Nach Unfall in Kranichfeld: Brückenpfeiler werden repariert

Die Folgen eines Verkehrsunfalls in Kranichfeld ließ in dieser Woche das Landesamt für Bau und Verkehr beseitigen: Am 26. Januar hatte ein Autofahrer an der Schumpelbrücke über die Ilm zwei gemauerte Pfeiler und ein Stück des Eisengeländers zerstört. Die Firma Bennert aus Klettbach repariert. Die herausgerissenen Steine und Abdeckplatten hatten die Fachleute zuvor gesichert und eingelagert, nun ging es an den Wiederaufbau – ein durchaus anspruchsvolles Puzzlespiel angesichts der unterschiedlichen Steingrößen.