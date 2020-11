Was wird aus Weimars ohnehin reduziertem Weihnachtsmarkt? Die Frage beschäftigt die Stadtspitze. Noch scheut sich OB Peter Kleine vor einer Absage, obwohl er von einigen Stadträten und auch von Nachbarstädten dazu gedrängt wird. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Ich halte es für wichtig, den Menschen in dieser Zeit auch etwas anzubieten, was Wärme ausstrahlt“, sagte er am Dienstag. Zuvor hatte er mit den Beigeordneten beschlossen, bis zum Treffen von Bund und Ländern zu warten.

Ginge es nur nach den Corona-Zahlen, könnte Weimar sogar Hoffnung schöpfen. Das Infektionsgeschehen blieb am Dienstag erneut überschaubar: Fünf Neuinfektionen standen neun Genesenen gegenüber. Die Infektionen betreffen diesmal auch einen Mitarbeiter der Stadt. Die als Kontaktpersonen betroffenen Mitarbeiter würden von zu Hause arbeiten, hieß es.

In anderen Fällen lief die Kontaktverfolgung noch. Fest stehe aber, dass mehrere Ansteckungen auf privaten Feiern erfolgten.

Dienstagnachmittag waren in Weimar 97 Menschen an Covid-19 erkrankt (-4). Der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner, mit dem die Regionen vergleichbar gemacht werden, sank von 98,33 auf nun 79,89. Sechs Personen werden weiter stationär behandelt, in Quarantäne befinden sich 490 (-9).