Nachdenken über den Umgang mit Schuld

Mit dem Palmsonntag beginnt die Feier der Karwoche, die „stille Woche“.

Am Palmsonntag beginnt mit der Erinnerung an Jesu Einzug in Jerusalem die Feier der Karwoche, die zu ihrem Höhepunkt in die drei österlichen Tage führt. Diese Ereignisse sind der Grund für die Entstehung einer christlichen Lebensdeutung.

Wenn wir versuchen, uns in die damalige Situation hineinzuversetzen, wird uns bewusst, wie menschlich und vielleicht auch verständlich die Reaktionen auf das Handeln Jesu waren. Hoffnungsträger wurden und werden auch heute gefeiert. Wir brauchen Menschen, die uns als Vorbilder dienen, mit denen wir uns identifizieren können. Sie geben unserer Sehnsucht nach Sinn und Glück ein Zuhause.

Die Kehrseite ist allerdings die, dass sie, wenn sie unserer Erwartungshaltung nicht mehr entsprechen, von uns gnadenlos nieder gemacht werden. Ähnlich erging es Jesus.

Die Zeit zwischen dem „Hosanna dem Sohne Davids“ und dem „Kreuzige ihn“ war eine verhältnismäßig kurze. Manchmal erfolgt die Verurteilung solcher Hoffnungsträger auch aus dem Zerplatzen eigener Illusionen und kaschiert die eigene Unfähigkeit, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wie aber reagiert Jesus auf dieses Unrecht? Droht er mit Rache, Vergeltung, oder fordert er Rücktritt und Gerichtsverfahren? Er reagiert anders.

Noch im Tod bittet er demütig um Vergebung für die, die ihm das aus Verblendung oder Boshaftigkeit angetan haben.

Er konnte dies nur, weil er sich selbst nicht als den Mittelpunkt der Welt ansah, obwohl er doch Gottes Sohn war. Diesen Sachverhalt lesen oder hören wir auch in der zweiten Lesung des Palmsonntag, wo es heißt: „Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, … er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, …“.

Diese letzte Woche der Fastenzeit lädt uns ein, über unseren Umgang mit Schuld nachzudenken. Versuchen wir einfach, bei der Bewertung fremder Schuld genauso demütig und nachsichtig zu sein wie bei der Bewertung unserer eigenen. Bleiben Sie gesund und gehen Sie bewusst den Weg zum Osterfest!

Eberhard Eckart ist Theologe und Gemeindereferent in der katholischen Pfarrei Herz Jesu, Weimar.