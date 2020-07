Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachfolge für das Familienunternehmen sicher

Zwei Generationen gibt es die Goldschmiede Schädlich in Weimar, genau 63 Jahre. Der Berufszweig selbst hat in der Familie noch eine weit längere Tradition. Schon der Urgroßvater von Uta Schädlich betrieb im Vogtland eine Goldwarenhandlung. Sein Enkel Berthold Schädlich kam als junger Goldschmied nach Weimar, um bei Uhrmachermeister Fritz Regentrop zu arbeiten. Aus der Arbeit wurde Vergnügen, als er Waltraud, die Tochter seines damaligen Chefs, heiratete. Sie führte bereits viele Jahre gemeinsam mit ihrem Vater das Geschäft.

1957 eröffneten Berthold und Waltraud Schädlich ihr erstes eigenes Unternehmen in der Thälmannstraße in Weimar. Noch zwei Mal sollte der Standort wechseln, bis die Frauentorstraße ein fester Anlaufpunkt für Weimarer und Touristen wurde. Insbesondere die Ginkgoblätter aus Gold oder Silber haben es den Kunden angetan. Sie sind eine hübsche und hochwertige Erinnerung an die Goethe-Stadt. In Gold oder Silber ein bleibender Wert. Das Logo der Goldschmiede Schädlich macht das deutlich. Seit 1990 hämmerten zwei Meister etwa 100.000 Ginkgoblätter von Hand, ungefähr 75.000 in Silber und 25.000 in Gelbgold, Weißgold oder Platin. Allein für Ginkgoblätter wurden in der Goldschmiede Schädlich so etwa 150 Kilo Silber und etwa 25 Kilo Feingold verarbeitet. Das äußerst beliebte Weimar-Souvenir gibt es vom kleinen Anhänger in Silber bis zur großen Brosche in Platin mit einem Brillanten versehen.

Als Goldschmiedemeisterin und Schmuckdesignerin fertigt Uta Schädlich individuellen Schmuck für alle Anlässe: Geburt, Schulabschluss, Konfirmation, Verlobung, Hochzeit, Geburtstag; vom Trauring bis hin zu wertvollen Einzelstücken mit ausgewählten Edelsteinen. Vielen Stammkunden entwirft und schmiedet sie regelmäßig in Gold verewigte Erinnerungen. Ihr puristisches Design ist so zeitlos, dass auch Kinder, Enkel und Urenkel ihrer früheren Kunden weiterhin kommen, um sich neue Lieblingsstücke auszusuchen oder den geerbten Schmuck anpassen zu lassen.

Jeder Ring, jede Kette hat eine eigene Geschichte. Manche Wünsche werden auch erst spät verwirklicht. So hat sich eine Dame ein komplettes Schmuckset zum ihrem 101. Geburtstag anfertigen lassen.

Seit Gründung der Firma 1957 erlernten 13 Lehrlinge in der Goldschmiede-Werkstatt ihren Beruf. Fünf davon wurden sogar Meister. Sie machten sich anschließend selbstständig, gingen ins Ausland oder blieben im Betrieb. Zwei der Lehrlinge konnten sich gar nicht trennen und arbeiteten als Gesellen bis zu ihrem Ruhestand.

Eine Goldschmiedemeisterin und ein Goldschmiedemeister fertigten mehr als 40 Jahre – ebenfalls bis zu ihrem Ruhestand – Schmuck in der Goldschmiede. Eine weitere Mitarbeiterin arbeitet seit nunmehr 34 Jahren im Familienunternehmen.

Uta Schädlich erinnert sich an die Zeit vor der Wende, als Gold und Silber rationiert waren: „Für Anfertigungen musste Gold oder auch Silber vom Kunden abgegeben werden. Ginkgoblätter wurden deshalb vorwiegend aus Kupfer gearbeitet, ein Verkaufsschlager war auch moderner Schmuck aus Titan.“

Unvergesslich ist eine Kundin, die ein Pendel auspackte und es über den Ginkgoblättern als Entscheidungshilfe kreisen ließ. „Im Nachhinein sind das Situationen, über die man jetzt herzlich lachen kann“, sagt Uta Schädlich.

Ende September wird Goldschmiedemeisterin Uta Schädlich ihr Familienunternehmen an einen Nachfolger übergeben. Sie sieht das als Glücksfall. Denn die Firma von Uhrmachermeister und Juwelier Heiko Pawellek aus Erfurt gibt es auch bereits seit vier Generationen. Zwei Mitarbeiterinnen der Goldschmiede Schädlich bleiben im Unternehmen, so dass die Kunden nicht auf bekannte Gesichter verzichten müssen.