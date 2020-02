Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachfolgerin für Weinprinzessin Julia II. gesucht

Bad Sulza feiert vom 14. bis 16. August Weinfest. Einer der Höhepunkte wird die Krönung der neuen Thüringer Weinprinzessin sein. Schon jetzt wird nach einer geeigneten Anwärterin für das Amt gesucht. Geeignet sind Bewerberinnen mit guter Allgemeinbildung, die ledig, 20 bis 25 Jahre alt sind und in Thüringen wohnen. Sie sollten umfangreiches Wissen über den Weinanbau und die Weinproduktion haben, sich in Bad Sulza und der Umgebung gut auskennen und sicheres Auftreten, Freude am Umgang mit Menschen und möglichst Englischkenntnisse in Englisch mitbringen.

Bewerbungen bei der Tourist-Information Bad Sulza bei der Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza mbH sind bis 30. März möglich.

Information: www.thueringer-weinbauverein.de/wie-wird-man-weinprinzessin