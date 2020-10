Nachhaltiges Bauen als Ziel

Beton und Zement gelten als Klimakiller. Gips wird in absehbarer Zeit zu einem raren Rohstoff. – Die Bauwirtschaft muss schon aus wirtschaftlichen und aus Klima-Gründen umdenken. Dafür haben sich drei Weimarer Institute zum Bündnis „renatBAU“ zusammengeschlossen. Die Materialforschungs- und -prüfanstalt (MFPA) und das F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde (FIB) an der Bauhaus-Uni sowie das Institut für Angewandte Bauforschung Weimar (IAB) wollen so ihre Kompetenzen zu einem wirtschaftlich arbeitenden Verbund zusammenzuführen.

Inhaltliche Schwerpunkte des Bündnisses sind der sparsame Umgang mit Ressourcen und Nachhaltigkeit im Bereich Bauen, Baustoffe und Recycling. Um dabei zu neuen Lösungen zu gelangen, soll die gesamte Entwicklungs- und Verwertungskette betrachtet und daraus technologische Lösungen sowie neuartige Verfahren und Produkte entwickelt werden. Die praxisnahen Institute wollen mit Partnern aus Planung und Anwendung einen Strukturwandel für die Wirtschaftsregion anschieben und später auch international wirksam werden. Das Weimarer Bündnis hat sich mit seinem Ansatz im Bundesprogramm „Wandel durch Innovation“ für die zweite Runde qualifiziert. Bis zum kommenden Jahr sollen nun mit Partnern aus Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft deren Bedürfnisse für nachhaltiges Bauen, Baustoffe und Recycling erkundet und ein zukunftsfähiges Entwicklungskonzept für die Region abgeleitet werden. In dieser Woche fand am IAB in Tröbsdorf ein erster von mehreren Workshops statt. Mit 50 Teilnehmern in Präsenz und 25 über Videokonferenz hatte er eine sehr gute Beteiligung. Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller nannte dabei die Weimarer Institute in Zusammenarbeit mit der Hochschule Nordhausen den innovativen Kern des Bündnisses.