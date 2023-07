Nachkirmes in Sachsenhausen und Großschwabhausen

Weimarer Land. Die beiden Dörfer lassen es am Wochenende noch einmal hoch hergehen.

Mit den Nachkirmes-Feierlichkeiten klingen in Großschwabhausen und Sachsenhausen am Wochenende die geselligen Jahreshöhepunkte der beiden Dörfer aus. In Großschwabhausen steht am Freitag, 14. Juli, ab 20 Uhr ein Tanzabend mit „Antitoxin“ auf dem Programm, am Samstag zur gleichen Zeit startet die Partyband „DinA4“ ihre Show auf dem Kirmesplatz. Am Sonntag schließlich gastiert die Blaskapelle „Pivovanka“ ab 10 Uhr zum traditionellen Frühschoppen, bevor 14 Uhr der Kirmesabschied ansteht. In Sachsenhausen steht zwei Wochen nach der Hauptkirmes am Freitagabend eine große 90er-Jahre-Party auf dem Programm. Am Sonntag klingt die Kirmes hier mit dem Frühschoppen auf dem Plan und im Saal aus, den Schlusspunkt setzt das Begräbnis.