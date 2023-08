Nachschlag in der Magdalaer Theater-Scheune

Magdala. Das Wasserburg-Theater meldete sich mit zwei gelungenen Aufführungen aus der Corona-Pause zurück und legt am Samstagabend nach.

Mit einer gelungenen Aufführung hat sich die Wasserburg-Theatergruppe Magdala zurückgemeldet: „Erben will gelernt sein“ ist das erste Stück des Hobby-Ensembles nach der Corona-Pandemie, die auch hier den Kulturbetrieb zum Erliegen gebracht hatte. Die ersten beiden Vorstellungen sind absolviert, Resonanz und Zulauf belohnten die Mühen der Truppe.

Wer diese Abende verpasst hat, bekommt allerdings noch eine Chance: Am Samstag, 2. September, um 19 Uhr, wird die Theaterscheune auf dem Wasserburg-Areal zum dritten Mal bespielt. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse, zudem wartet ein Angebot an Imbiss und Getränken auf die Theaterbesucher.

Stoff auf die „Magdelschen Gegebenheiten“ angepasst

Regisseur Peter Friese hat das in der Urfassung vom Rheinländer Wilfried Reinehr stammende Stück „Erben will gelernt sein“ so bearbeitet, dass es, wie vom Wasserburg-Theater schon traditionell gewohnt, auf die „Magdelschen Gegebenheiten“ passt. Friese blickt in diesem Jahr auf zehn Jahre im Regiestuhl zurück und wurde unterstützt von Tontechniker und Regieassistentin.

Erben ist ein Thema, das früher oder später fast jeden betrifft, in mehr oder weniger großen Dimensionen. Im Stück kann Tante Tilli, die ihren 80. Geburtstag feiert, damit überraschen – und zwar alle in der Familie, aber auch mehr oder weniger ungebetene Gäste im Hotel ihres Neffen.

Diesen Stoff setzt eine kunterbunte Truppe auf der Bühne um: Großeltern und Enkel gehören ebenso zum Ensemble wie Mütter mit ihren Söhnen, aber auch eine Neu-Magdalaerin und Debütanten aus dem Faschingsclub.

Die vielen fleißigen Helfer auf dem Wasserburg-Gelände waren an ihren blauen Poloshirts zu erkennen – ohne sie würde sowohl bei den zahlreichen Proben wie auch bei den Vorstellungen nichts gehen. Vor allem aber lebt diese Institution durch ein treues Publikum, das sich am Wochenende den Dank der Aktiven verdiente.