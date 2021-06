Nächste Debatte der „Weimarer Kontroversen“ am Mittwoch

Weimar. „Sind wir von Natur aus böse?“ fragen bei der Reihe Susan Neiman und Andreas von Westphalen.

Die dritte Debatte der „Weimarer Kontroversen. Mensch – Natur – Beziehungskrise“ überträgt die Klassik-Stiftung am Mittwoch, 9. Juni, 18 Uhr, als Live-Stream aus dem Bauhaus-Museum. Ausgehend von der Frage „Sind wir von Natur aus böse?“ diskutieren die Philosophin und Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, Susan Neiman, und der Autor und Regisseur Andreas von Westphalen, worin die Natur des Menschen besteht und was wir von unserem Verhältnis zur Natur erwarten können.

Die „Weimarer Kontroversen“ sind Teil des Themenjahrs „Neue Natur“. Die Gesprächsmoderation übernimmt Carsten Tesch.

Weitere Infos: www.klassik-stiftung.de