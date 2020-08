Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Führung durch den Friedwald

Die Friedwald GmbH hat für den 15. August die nächste Führung über den Bad Berkaer Adelsberg geplant. Ab 15.30 Uhr erfahren die Teilnehmer dann mehr über die Bestattung in der Natur. In Begleitung eines Försters wird in einer kleinen Gruppe an mehreren Stationen das Friedwald-Konzept erklärt, und es werden Fragen rund um die Bestattung in der Natur beantwortet. Die Führung dauert etwa eine Stunde und ist kostenlos. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz. Wegen der Corona-Vorschriften müssen alle Teilnehmer namentlich mit Adresse und Telefonnummer erfasst sein. Deswegen ist eine Anmeldung unter www.friedwald.de/bad-berka oder 06155/848100 nötig. Zur Führung sollte zudem eine Mund-Nase-Bedeckung mitgebracht werden.