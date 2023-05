Nächste Runde der Kulturzeit in Taubach

Wolf-Günter Leidel spielt am Dienstagabend in Taubach die Orgel.

In der Reihe „Kulturzeit in St. Ursula“ erlebt die Taubacher Kirche am Dienstag, 23. Mai, eine weitere literarisch-musikalische Soiree. Ab 19.30 Uhr liest der Schriftsteller und Journalist Frank Qulilitzsch aus seinem Buch „Alter, du wirst abgehängt“. Den musikalischen Teil bestreiten zwei Professoren und Meister ihres Faches: Wolf-Günter Leidel an der Orgel und Gerhard Gläser an den Pauken. Der Eintritt ist frei, allerdings verbindet die Kirchengemeinde diesen Abend mit einer Spendenaktion für die Sanierung der Kirchenfenster.