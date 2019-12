Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächster Anlauf für den Kranichfelder Ruhmberg

Der überarbeitete Vertrag der Stadt Kranichfeld mit dem Investor Sven Steinkraus über dessen Bauprojekt am Ruhmberg steht am Donnerstag, 19. Dezember, erneut zur Abstimmung im Stadtrat. Wegen Unstimmigkeiten vor allem über Klauseln in Zusammenhang mit möglichen Straßenausbaubeiträgen hatte der Stadtrat den Vertragsentwurf nach der November-Sitzung noch einmal prüfen lassen. Steinkraus benötigt diesen Vertrag, um beim Kreis eine Baugenehmigung für ein Weinberghaus sowie fünf Eigenheime zu beantragen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ab 19 Uhr im Seniorenclub am Baumbachhaus betrifft die Verwendung des Jahresgewinns, den der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft erzielte.