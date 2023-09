Nächster Werkstatt-Termin in Oberweimar

Weimar. Kinder und Jugendliche mit ihren defekten oder wartungsbedürftigen Fahrrädern sind für Mittwoch ins „Vortrefflich“ eingeladen.

Ihre nächste „Mitmach-Fahrradwerkstatt“ bieten der Ortsteilrat von Oberweimar-Ehringsdorf und das Team Jugendarbeit Weimar (TJW) am Dienstag, 26. September, 15 bis 18 Uhr im Jugendclub „Vortrefflich“ (Steinbrückenweg 5a) an. Hier haben Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren die Möglichkeit, ihr Fahrrad unter fachkundiger Anleitung von Manuel Träger zu reparieren. Er zeigt den Kids auch, wie sie ihr Fahrrad pflegen und warten können. „Man braucht also kein kaputtes Rad, um vorbeizukommen“, betont Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Bündnis 90/Die Grünen). „Beim ersten Treffen wurde klar, dass es bei vielen am Wissen hapert, wie man rechtzeitig Schäden vorbeugen oder das Rad einfach gängiger machen kann.“

Gerade in Oberweimar und Ehringsdorf mit seinen vielen Anstiegen brauche man gute Bremsen und eine gut eingestellte Gangschaltung, so Bolle weiter. Auch wie man eine ächzende Kette ölt, bekommen die Kinder und Jugendlichen gezeigt. Zudem sei es angesichts der bevorstehenden dunklen und rutschigen Jahreszeit wichtig, das Rad noch einmal gründlich durchzuchecken.

Zwei weitere Termine für den Herbst sind geplant: Am 10. und 24. Oktober, jeweils zur gleichen Zeit und am gleichen Ort. Je nach Resonanz, so Bolle, werde es 2024 mit dieser Reihe weitergehen.