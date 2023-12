Kultur Namensgeberin wieder in Weimars Stadtkern präsent

Weimar Ein Vorschlag der Maria-Pawlowna-Gesellschaft wird in der Weimarer Marienstraße umgesetzt. Geehrt wird eine große Weimarerin.

Die Weimarer Marienstraße wurde 1841 nach Maria Pawlowna, Großherzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach, benannt. Doch in den 1990er-Jahren verschwand das Zusatzschild, das auf die Namensgeberin hinwies. Das will die Maria-Pawlowna-Gesellschaft nun ändern. Am Freitag, 15. Dezember, wird wieder ein Zusatzschild angebracht und um 13 Uhr feierlich eingeweiht.

Auf Höhe des Liszt-Hauses wird dann zu lesen sein: „Russische Großfürstin und Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach Maria Pawlowna (1786-1859), wirkte 55 Jahre in Weimar als soziale Wohltäterin und Kunstförderin“. Dazu halten Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) und Irina Tschistowskaja als Präsidentin der Pawlowna-Gesellschaft Grußworte.