Narrenkappen beim Seniorencafé im Weimarer Ortsteil Legefeld

Legefeld. Im Vereinshaus wartet auf die Besucher am 16. Februar ein karnevalistisches Programm.

In Reimform hat Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) zum nächsten Seniorencafé eingeladen. Dabei soll es närrisch zugehen. Die Senioren wollen am Freitag, 18. Februar, ab 14.30 Uhr im Vereinshaus „Corona trotzen, also mit den verabreichten Impfstoffen strotzen“. Zu Kaffee und Pfannkuchen gibt es Musik zum Singen, Schunkeln und Lachen, getanzt werden dürfe nicht. Petra Seidel und ihre Mitstreiter hoffen auf viele Besucher in Kostümen oder mit bunten Hütchen im geschmückten Saal, wo sie auch Büttenreden vortragen können.

Es gelte Maskenpflicht, ferner sei der Impfstatus nachzuweisen. Die Unkosten betragen 8,88 Euro. Anmeldung bis Mittwoch, 16. Februar, mit Angabe der Platzzahl unter Telefon: 03643/909032.