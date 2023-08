In Regie von Operndirektorin Andrea Moses sind Emma Moore (Echo) und Otto Katzameier (Seher) zu erleben.

Nationaltheater in Weimar: Musiktheater im Zeichen des Rausches

Weimar. Das Musiktheater „missing in cantu“ erlebt am 2. September an Weimars Nationaltheater seine Uraufführung.

Im Rahmen des Kunstfestes steht am Samstag, 2. September, um 19.30 Uhr im Großen Haus die erste DNT-Premiere der neuen Spielzeit an: Das Musiktheater „missing in cantu (eure paläste sind leer)“ der österreichischen Künstler Johannes Maria Staud und Thomas Köck erlebt seine Uraufführung.

Das Auftragswerk erzählt in drei Handlungssträngen vom Aufstieg und Niedergang Amerikas und steht dabei ganz im Zeichen des Rausches: Nicht nur thematisch dreht sich alles um den Gold-, Blut- und Drogenrausch, auch die abwechslungsreiche Musik voller Ohrwürmer sowie schnelle Szenenwechsel entführen das Publikum auf einen mitreißenden „Trip“.

Die musikalische Leitung liegt in den Händen des 1. Kapellmeisters Andreas Wolf. Regie führt Operndirektorin Andrea Moses, die in ihrer Inszenierung dieses Opernepos über die „Neue Welt“ in einer verwinkelten und dschungelbewachsenen Goldruine (Bühne: Raimund Bauer, Kostüme: Anja Rabes) lebendig werden lässt.

Am Abend der Uraufführung findet um 18 Uhr im Foyer eine erweiterte Einführung mit dem Komponisten und dem Autor statt. Für die Premiere und alle weiteren Vorstellungen sind noch Karten erhältlich.