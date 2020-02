Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturfotos von Helga Klameth

Wer sich wie Helga Klameth gerne in freier Natur bewegt und Freude an der Fotografie hat, möchte seine Bilder nicht nur Freunden zeigen. Den Rahmen für die Ausstellung „Vögel an heimischen Gewässern“ bietet ab Mittwoch die Bad Berkaer Rathausgalerie. So nahm die pensionierte Lehrerin an der Ilm oder in Klein-Venedig traumhaft schöne Eisvögel auf und fing am Stausee Hohenfelden eine Haubentaucherfamilie ein.

Mittwoch, 12. Februar, 15 Uhr; Rathausgalerie Bad Berka