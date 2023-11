Naturschauspiel am Himmel über Rettwitz

Rettwitz. Der Herbst hält nicht nur in den Wäldern besondere Farben bereit.

Nicht nur die Landschaft, sondern zuweilen auch den Himmel über dem Weimarer Land lässt der Herbst in besonderen Farben erstrahlen. Vor wenigen Tagen war ein seltenes Wetterphänomen auf der Rettwitzer Hochebene südlich von Blankenhain zu bewundern: Zum Sonnenuntergang bildeten sich am verdunkelten Himmel plötzlich hängende Mammatus-Wolken, die sich zunächst orange färbten. Teilweise binnen Sekunden wechselten die Farben am Himmel, nachdem die Sonne hinterm westlichen Horizont verschwunden war. Rund eine halbe Stunde dauerte das Naturschauspiel, das auch die andere Seite des Goethetals in satte Farben tauchte.