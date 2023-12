Die einsturzgefährdete Natursteinmauer am Atelierhaus in Niedergrunstedt wurde wiederhergestellt.

Baustelle verschwunden Natursteinmauer in Niedergrunstedt gerettet

Niedergrunstedt Das einsturzgefährdete Gebilde am Atelierhof muss teilweise zurückgebaut werden. Schon zum Adventsmarkt war die Mauer wieder vollständig.

Am Atelierhof des Bürgerhauses in Niedergrunstedt gibt es wieder eine intakte Stützmauer. Bereits zum Adventsmarkt am dritten Advent war die Baustelle verschwunden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Aufgrund der akuten Einsturzgefahr musste im Dezember 2022 die marode Stützmauer zurückgebaut und teils provisorisch gesichert werden. Dafür investierte die Stadt rund 6500 Euro.

Insgesamt wurden rund 30.000 Euro aus dem Stadtetat verwendet, um die Fundamente zu erneuern und das Mauerwerk wieder fachgerecht aufzubauen. Die Firma Bennert aus Klettbach installierte zudem ein Geländer zur Absturzsicherung oberhalb der Mauerkrone. Die Baumaßnahme konnte termingerecht beendet werden.