Nauendorfs alter Bürgermeister ist auch der neue – sofern er das auch Amt annimmt. In der Stichwahl setzte sich am Sonntag Marek Heusinger durch. Zum zweiten Teil des turnusmäßigen Urnengangs aufgerufen waren rund 250 Bewohner des Dorfes im südwestlichen Weimarer Land.

Mit 119 Wählern war das Interesse an der Entscheidung noch höher als beim ersten Wahlgang. Auf Marek Heusinger entfielen letztlich 74 Stimmen. Damit war er für die Nauendorfer wieder mit Abstand erste Wahl. Stefan Lange kam auf 45 Stimmen. Er hatte beim ersten Urnengang als Wahlleiter fungiert. Diese Aufgabe übernahm am Sonntag Hendrik Walther, zugleich erster Beigeordneter der Gemeinde.

Marek Heusinger hatte eigentlich nach seiner ersten sechsjährigen Amtszeit keine Ambitionen und kandidierte bereits beim ersten Urnengang am 11. Oktober nicht. Doch die Bürger setzten ihn am häufigsten auf den Stimmzettel, der seinerzeit keine Namen enthielt. Hinter ihm lag unter den 16 benannten Kandidaten, die die Wähler notiert hatten, Stefan Lange. Beide mussten letztlich per Gesetz zur Stichwahl antreten.

Das amtliche Endergebnis wird am Mittwoch bei der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses bekanntgegeben.

Mittwoch, 28. Oktober, 19 Uhr, Vereinsraum, Feuerwehrgerätehaus