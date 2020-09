Ausstellung mit Werken von Martin Neubert, in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“

Weimar. Weimarer Bildhauer und Maler Martin Neubert stellt zum zweiten Mal am Goetheplatz aus

„Nervöse Jungs“ in der Kunsthalle

„Ich schaue gern zu, stalke aber nicht", sagt Martin Neubert. Er interessiere sich für Leute, die auffällig sind, für Typen, denen eine gewisse Wirrheit eigen ist, für Charaktere, die Emotionen, Verletzungen und Benachteiligungen erkennen lassen, aber auch das Selbstbewusstsein, mit ihrem Schicksal umzugehen. Einige von ihnen treffe der Weimarer Künstler gleich um die Ecke. Wenngleich sich auch Frauen darunter befinden, nennt er sie „nervöse Jungs". So titelt auch die Ausstellung mit Skulpturen, Grafik und Malerei, die Neubert nun in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ am Goetheplatz zeigt.