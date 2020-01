Netzsch übernimmt Weimarer Wirtschaftspreisträger

Die Firma Taurus Instruments aus Weimar hat einen neuen Hauptgesellschafter. Die Netzsch-Gruppe hat das Unternehmen übernommen, das 2017 mit dem Weimarer Wirtschaftspreis geehrt wurde. Als Netzsch Taurus Instruments GmbH gehört die Firma jetzt zum Geschäftsbereich Analysieren & Prüfen der Netzsch-Gruppe aus Selb.

Die Geschäfte der neuen Netzsch-Tochter führen künftig Ingo-Ludwig Hammer und Dr. Andre Lindemann. Firmengründer Stephan Heise (66) will sich Schritt für Schritt zurückziehen, bleibt der Firma für die kommenden zwei Jahre aber als Berater erhalten. Er hatte die Taurus 1990 noch im ehemaligen Gebäude des Baustoff-Instituts der HAB an der Amalienstraße aus der Taufe gehoben.

Im Jahr 2004 erfolgte der Umzug an die Döbereinerstraße. Heise und sein Team machten die Firma zu einem der weltweit führenden Hersteller von physikalischen Messgeräten für Industrie- und Forschungsanwendungen. Die Firma entwickelt, fertigt und vertreibt modernste Wärmeleitfähigkeitsmessgeräte, Heizkasten-Prüfkammern und Brandprüfgeräte zur Materialprüfung und Qualitätskontrolle.

Den Zusammenschluss bezeichnet die neue Firma als Ergebnis langjähriger Geschäftskontakte beider Unternehmen. Auf dem Gebiet der Wärmeleitfähigkeit bedienten beide denselben Markt, „jedoch mit unterschiedlichen Geräten und Spezifikationen“. Mit der zusätzlichen Brandprüfung könne Netzsch nun in einen völlig neuen Markt eintreten. Das Unternehmen erfülle die weltweit zunehmende Nachfrage nach Brandprüfgeräten in der Automobil-, Baustoff-, Kabel- und Kunststoffindustrie.

Erfahrung und Technologie aus Weimar werden nun mit dem weltweiten Vertriebsnetz von Netzsch verbunden. Die Firma sieht darin die perfekte Kombination. Die Bestandskunden sollen weiterhin mit den Produkten aus Weimar beliefert, alle bestehenden Verträge mit den Anwendern des Taurus-Produktportfolios erfüllt werden. Dazu gehören auch Service, Applikationen, Vertragsangebote und Ersatzteilverfügbarkeit.

Die Netzsch-Gruppe blickt auf über 140 Jahre Geschichte als Familienunternehmen im Maschinen- und Instrumentenbau zurück. Derzeit wird sie in 5. Generation geführt. Mehr als 3500 Mitarbeiter sind in drei Geschäftsbereichen an 210 Produktions-, Vertriebs- und Serviceniederlassungen auf allen Kontinenten tätig.