Netzwerk „Region für alle“ im Raum Apolda

Apolda. Die Kreisorganisation Weimar-Apolda-Sömmerda des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen (BSVT) hat im Herbst mit seinem Projekt Inklusionsnetzwerk „Region für alle“ in Apolda losgelegt. Das hat der Projektleiter, Rechtsanwalt Rolf Menzel, mitgeteilt.

Ziel des von der Aktion Mensch unterstützten Projekts sei es, in der Kreisstadt Apolda und im Nordteil des Kreises Weimarer Land ein nachhaltiges Netzwerk zur Inklusion in Begegnung, Kultur und Sport aufzubauen. Das Projekt bekommt eine Koordinierungs- und Vernetzungsstelle, die für alle Beteiligten als Anlaufstelle dient. Sie werde Partner dauerhaft binden und Vorhaben umsetzen.

Zielgruppen sind laut Menzel zuerst Menschen mit Behinderungen, Vereine, Verbände, Einrichtungen der öffentlichen Hand sowie Unternehmen der Privatwirtschaft. Mit dem Mehrgenerationenhaus Apolda, der Initiative Regionalgenossenschaft, dem Glocken-Stadt-Museum, der Vereinsbrauerei Apolda, der Stadt Apolda sowie mehr als 200 Vereinen in und um Apolda sieht der Projektleiter potentielle Partner und Unterstützer bereitstehen, die sich bereits in vorhergehenden Projekten durch ihr besonderes Engagement in Sachen Inklusion hervorgetan haben.

Als zentrale Bestandteile des Projektes sieht Menzel die Öffentlichkeitsarbeit, um den Zugang zur Zielgruppe sicherzustellen, sowie Angebote zu Begegnung, Kultur und Sport mit zu entwickeln und bekannt zu machen. In der Pandemielage habe sich noch deutlicher gezeigt, wie wichtig in diesem Spektrum auch die Entwicklung von barrierefreien digitalen Angeboten im Unterhaltungs- und Kulturbereich ist.

Trotz „Corona“ erfolge bereits der Aufbau der Koordinierungsstelle, und es werde weiterhin mit Nachdruck an digitalen Lösungen gefeilt, um das Projekts bekannt zu machen und projektbezogene Angebote zu erstellen. red