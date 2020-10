Neu-Infektionen in Stadt und Kreis Weimar

Weimar. In Weimar und im Weimarer Land wurde jeweils eine weitere Erkrankung per Test bestätigt. Drei Menschen in der Region gelten seit Dienstag als genesen.

Einen neuen per Test bestätigten Corona-Fall musste das Weimarer Gesundheitsamt registrieren. Es handele sich um eine junge Reiserückkehrerin, die keine Kontakte in Weimar gehabt habe. Im Kreis Weimarer Land wurde am Mittwoch ebenso eine neue Infektion gemeldet. Zeitgleich gelten mit Stand Mittwoch im Landkreis zwei weitere Menschen als genesen, so dass jetzt 130 einst Infizierte wieder gesund und 17 Menschen krank sind. In Weimar sind aktuell 23 Kranke bekannt, ein Betroffener ist seit Dienstag genesen.