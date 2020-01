Mellingen. Die ortsansässige Künstlerin Babette Volkland präsentiert in Mellingen bis Mitte April Landschaftsbilder in Pastellkreide.

Neue Ausstellung im Mellinger Pfarrhaus

„Auf dem Weg“ ist der Titel einer neuen Ausstellung im Gemeindesaal des Mellinger Pfarrhauses, die mit der Vernissage am Freitagabend, 3. Januar, startet. Babette Volkland stellt hier bis zum 14. April Pastellkreide-Arbeiten aus. Die Künstlerin betreibt seit 2005 in der Mellinger Brauhausstraße den Kreativhof „Herlitzie“ mit regelmäßigen Kursen in zwei Räumen und arbeitet unter anderem im Jugendclub des Dorfes mit. In der neuen Ausstellung sind Landschaftsbilder zu sehen – neblige Wälder, Ostsee-Impressionen, brütend heiße Kornfelder, der Herbst im Weimarer Land und vieles mehr. Da das Pfarrhaus nicht durchgehend geöffnet ist, sollten sich Interessierte zur Besichtigung vorab unter Telefon 036453-828 58 anmelden.

Vernissage: Freitag, 3. Januar, 17 Uhr, Kirchgasse 63