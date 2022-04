Neue Ausstellung in Mellingens alter Schule

Mellingen. Farbenfrohe Malerei von Ingrid Füllsack ist ab Sonntag in Mellingens alter Schule zu sehen.

Eine neue Kunstausstellung eröffnet der Förderverein „Kirche Sankt Georg zu Mellingen“ am Sonntag, 24. April, in Mellingens alter Schule. Unter dem Titel „Meine Farbenspiele“ zeigt Ingrid Füllsack hier Bilder in Mischtechnik mit Gouache, Seidenpapier und Pastellkreide sowie mit Aquarell- und Acrylfarben. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Erhaltung der Kirche sind aber willkommen. Die Ausstellung ist bis zum 5. Juni immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Bilder können auch erworben werden. Fertigkeiten und Anregungen holte sich Ingrid Füllsack in zahlreichen Kursen, seit 2013 etwa in jenem von Roger Bonnard an der Mal- und Zeichenschule Weimar sowie an der Sommerakademie in Neuburg an der Donau.