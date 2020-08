An der Arbeitsagentur wird ab 31. August eine neue Baustelle eingerichtet.

Neue Baustellen in Weimar schränken den Verkehr ein

Noch einmal verlängert wurde die Umfahrung der Baustelle in der Eduard-Rosenthal-Straße. Sie soll jetzt am Freitag, 28. August, beendet werden. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Tiefurt muss weiterhin mit Ampel-Gegenverkehrsregelung die Baustelle über eine Baustraße umfahren. Die Zufahrt zum Kindergarten „Anne Frank“ ist frei.

Wiesenstraße wird fürs Aufstellen eines Krans gesperrt

Bereits am Montag, 31. August, wird allerdings eine weitere Baustelle auf der Rosenthalstraße eröffnet. Auf Höhe der Agentur für Arbeit kommt in drei Bauabschnitten eine neue Gasleitung in den Boden, wofür die Straße ebenfalls mit Ampelregelung halbseitig gesperrt werden muss. Voll gesperrt wird Montag und Dienstag die Wiesenstraße auf Höhe Nummer 5 für das Aufstellen eines Krans. Für Anlieger ist die Straße bis zur Baustelle frei.

Gasleitung wird verlegt

Die Rießnerstraße wird ab Montag auf Höhe Nummer 12 halbseitig gesperrt. Hier wird bis zum 4. September ebenfalls eine Gasleitung verlegt.

Mit zeitweisen Beeinträchtigungen ist nach Angaben der Stadtverwaltung von Mittwoch bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr auf dem Goe­theplatz zu rechnen: Hier werden Baugrunduntersuchungen durchgeführt.