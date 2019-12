Die Betonmöbel, die am Dienstag auf dem Schulhof der Blankenhainer Regelschule aufgestellt wurden, kommen bei den Schülern und Lehrern gut an.

Blankenhain. In der Blankenhainer Regelschule wurde ein langersehntes Picknick-Set mit Zusatzbank aufgebaut.

Neue Betonmöbel für die Regelschule

Mit schwerem Gerät wurde am Dienstagnachmittag auf dem Schulhof der Blankenhainer Regelschule das langersehnte Picknick-Set mit einer Zusatzbank angeliefert. Was recht simpel klingt, ist in der Realität ein Set moderner Betonmöbel.

Die witterungsbeständigen Möbel, die über 1,2 Tonnen auf die Waage bringen, konnten mit Geld der sogenannten Heizkostenprämie angeschafft werden. Die wird der Schule zur Verfügung gestellt, wenn besonders sorgsam und bewusst mit Strom und Heizungswärme umgegangen wird.

Unterstützt durch das Blankenhainer Bauunternehmen Wachenfeld, welches die Rasengittersteine, die als Grundplatte für das Set gesetzt werden mussten, spendete und den Schulförderverein fanden die neuen, witterungsbeständigen Möbel ihren Platz auf einer Grünfläche am Schulhof.

An dieser Stelle möchte die Schule gerne noch weitere Möbel aufstellen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die für die Anschaffung und Installation benötigten finanziellen Mittel auch zur Verfügung stehen.