Die Tipps in der neuen Broschüre sollen Weimarern helfen, Storm und Geld zu sparen..

Weimar. Wo lauern in Weimar Dreckschleudern und Energiefresser?

Neue Broschüre in Weimar enthält Tipps zum Energiesparen

Wie kann ich zu Hause Strom und Wärme sparen, wo gibt es unkompliziert Förderung für meine neue Wärmepumpe? Diese und viele weitere Fragen zur Energieeffizienz beantworten seit vielen Jahren etliche Beratungsangebote in Weimar.

Um die Möglichkeit dieser kostenlosen Angebote allen Weimarern aufzuzeigen, hat die Stadt mit dem Stromspar-Check der Caritas, der Verbraucherzentrale und den Stadtwerken eine Info-Broschüre erstellt. „Egal ob in der Mietwohnung oder im Eigenheim, alle können Wärme und Energie sparen. Die kostenlosen Energieberatungen sind daher eine hervorragende Möglichkeit, sich zu informieren, Maßnahmen umzusetzen und so einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten und gleichzeitig Geld zu sparen", betonte die Beigeordnete Claudia Kolb (parteilos). In Weimar würden etwa 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen im privaten Gebäudesektor erzeugt. Um die gemeinsamen Klimaziele zu erreichen, müssten Bestandsgebäude energieeffizienter und die dezentrale erneuerbare Energieerzeugung ausgebaut werden. Dazu wird im Flyer ein Förder-Paket der Stadtwerke vorgestellt. Er ist bei der Stadt und allen Beteiligten erhältlich.

Stabsstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energie; klimaschutz@stadtweimar.de; unter Telefon: 03643/762668