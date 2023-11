Neue Doppelspitze kuratiert die Weimarer Lyriknacht

Weimar. Die Veranstalterinnen feiern die 20. Ausgabe des Poesieabends mit Wortkünstlern aus ganz Deutschland. Lyrik wird gemixt mit Jazz, diesmal im Stellwerk Weimar.

2002 wurde die erste Weimarer Lyriknacht von Autorin Gisela Kraft aus der Taufe gehoben. Sie holte in den Folgejahren viele Dichterinnen und Dichter aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt auf die Bühne in der Kulturstadt, literarische Größen wie Newcomer. In seinem 20. Jahr wechselt die Lyriknacht den Standort. Am Freitag, 10. November, 19 Uhr, wird die Theaterbühne des Stellwerks zum Hort der Poesie in Weimar.

Die Lyriknacht findet erstmals im Stellwerk statt (Archivbild). Foto: Susanne Seide

Seit 2010 realisierte Lyrikerin Nancy Hünger die Weimarer Lyriknacht. Sie öffnete es für den gesamten deutschen Sprachraum und machte die jährliche Veranstaltung in der Lyrikszene weit über Weimar hinaus bekannt. Nancy Hünger wechselte an die Universität Tübingen, so dass in diesem Jahr erstmals eine Doppelspitze die Lyriknacht kuratiert: Die Lyrikerinnen Romina Nikolić und Christine Hansmann übernehmen das Zepter fortan.

Poesie im Dialog mit Jazz von Jimi Hendrix

Die neuen Kuratorinnen wollen Bewährtes erhalten: Wieder treten Lyrik und Jazz in den Dialog durch die Musik von Helmut „Joe“ Sachse und Heiner Reinhardt. Zu hören sein wird das von Sachse arrangierte Programm „Hey Joe“ mit Kompositionen von Jimi Hendrix. Dazu bringt Heiner Reinhardt warmen Sound und ausdrucksstarke Improvisationen. Bei der Lyriknacht treffen verschiedene poetische Perspektiven aufeinander, zwischen Tradition und Avantgarde. Ein Fokus wird auf neue Stimmen gelegt, die gleichwohl die Tendenzen moderner Lyrik spiegeln.

Alexandru Bulucz ist einer der erwarteten Lyriker (Archivbild). Foto: Renate von Mangoldt / OTZ

Zu Gast ist Norbert Hummelt, Mitgründer des PEN Berlin. Er konzentriert sich in seiner Poesie auf flüchtige Momente, in denen sich Dinge in einem anderen Licht zeigen und die Routinen der Wahrnehmung unterbrochen sind. 2022 veröffentlichte er erstmals einen dokumentarischen Erzählband. Eingeladen ist auch Katrin Pitz aus Darmstadt, die im vergangenen Jahr ihr Lyrikdebüt über „Worte zum Wundwundern“ vorlegte. Alexandru Bulucz aus Berlin verarbeitet die Erfahrung von Verlust und Vergessen in seiner preisgekrönten Poesie. Konstantin Stawenow stammt aus Dermbach im Wartburgkreis. Neben der Karriere als angehender Holzbildhauer schreibt er Gedichte für Literaturzeitschriften und Anthologien. Erwartet wird nicht zuletzt Birgit Kreipe aus Berlin, die in ihrem aktuellen Werk Motive aus Psychologie und Meditationsforschung aufgreift. Erinnert wird schließlich auch an den im Dezember 2022 verstorbenen Dichter Wulf Kirsten.

Tickets für 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Eckermann Buchhandlung Weimar.